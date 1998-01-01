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شاهد: صور خاصة تجمع مندوب روسيا مع نيكي هايلي

الخميس 12 أبريل 2018 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: صور خاصة تجمع مندوب روسيا مع نيكي هايلي



واشنطن / وكالات /

 علق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا على الصور التي نشرت به ولمندوبة أميركا في مجلس الامن نيكي هايلي وهما يتبادلان القبلات، موضحا انه هناك "علاقات إنسانية طبيعية" تربطه بالزملاء الأميركيين.

وقال في حديث لقناة "روسيا 1": "أتواصل وأتحدث مع معظم زملائي الدبلوماسيين. وفيما يخص الأميركيين منهم، فالعلاقات مع نيكي هالي وبقية أعضاء البعثة الأميركية، صدقوا أو لا تصدقوا، طبيعية وإنسانية".

وحول ما إذا كان يتبادل القبلات مع نيكي هالي أو يكتفي بمصافحتها، أضاف: "سنتبادل القبلات، وقد قلت إن لدي علاقات جيدة فعلا معها، ورغبة حقيقية في أن تكون علاقاتنا الرسمية جيدة وعلى نفس مستوى علاقاتنا الشخصية".



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#مندوب روسيا #نيكي هايلي

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