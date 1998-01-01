جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

دبي تعتزم طرح لوحات أرقام سيارات رقمية

الخميس 12 أبريل 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبي تعتزم طرح لوحات أرقام سيارات رقمية



وكالات / سما /

أعلنت دبي عن خطط لطرح لوحات رقمية لأرقام السيارات.

وفي تجربة تبدأ الشهر المقبل، سيتم تزويد السيارات بلوحات ذكية مع بشاشات رقمية، وأجهزة تحديد المواقع، وأجهزة إرسال.

ويمكن للوحات الجديدة إبلاغ خدمات الطوارئ حال وقوع حادث.

ويُحسب لدبي مؤخرا السبق في إطلاق عدد من مبادرات النقل الجديدة، في مسعى لأن تصبح مركزا تكنولوجيا دوليا.

ما هي مميزات اللوحات الجديدة؟

ويقول سلطان عبد الله المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن اللوحات ستسهل كثيرا على قائدي السيارات في دبي.

وتتيح التكنولوجيا الجديدة اتصالات مستمرة مع قائدي السيارات الأخرى في ما يتعلق بالحالة المرورية أو أي حادث على الطريق، فضلا عن الاتصال بالشرطة وخدمات الإسعاف إذا تعرضت السيارة لحادث تصادم.

ومن المميزات أيضا إمكانية الخصم المباشرة للغرامات ورسوم خدمة الانتظار، أو تجديد لوحات الترخيص من حسابات المستخدم. كما يمكن تغيير لوحات الأرقام عن طريق تطبيق هاتفي لهيئة الطرق والمواصلات أو الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ما الذي سيخضع لاختبارات؟

قال سلطان عبد الله إن التجربة ستحدد أي خلل تكنولوجي محتمل قد ينجم عن المناخ الصحراوي في دبي.

وليس واضحا كم ستبلغ تكلفة اللوحات، إذ أشار سلطان عبد الله إلى أن التكلفة النهائية للمشروع ستتحدد بعد انتهاء التجارب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما تسمح التكنولوجيا لهيئات النقل بتتبع قائدي السيارات، وهو ما قد يثير النقاش بشأن أمور مثل الخصوصية وأمن المعلومات.

ما هي المشروعات الأخرى التي أطلقتها دبي؟

تمتلك دبي خططا كبيرة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في النقل، كما تأمل في أن تسهم المركبات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030، برُبع رحلات النقل هناك.

كيف يتم التحكم بوسائل النقل الجماعي في دبي من خلال مركز واحد؟

وكانت المدينة قد تصدرت عناوين الصحف الرئيسية العام الماضي حين طرحت خطة لتدشين خدمة نقل جوية ذاتية القيادة بالأجرة، للمساعدة في التغلب على مشكلات الزحام.

كما تعتزم المدينة، بحلول عام 2020، افتتاح مشروع "هايبرلوب"، وهو نظام نقل هوائي ضخم عالي السرعة، يتيح نقل المسافرين إلى العاصمة أبو ظبي في 12 دقيقة فقط، عبر مسافة تزيد على 120 كيلومترا.

#سيارات

أخبار ذات صلة

AAm2IS5

إيران تعتزم إنشاء مصنع سيارات في عمان

860x484 (8)

عصابة تبيع سيارات فيراري مزيفة

860x484 (1)

قريبا سيارات ذكية بلا مقود ولا دواسات

Jaguar-Land-Rover-1

جاجوار-لاندروڤر أكبر صانع سيارات فى بريطانيا

860x484

مازدا ستتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية

سيارة

الأسرع عالمياً ضمن فئة سيارات السيدان ذات الأربعة أبواب

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

عدوان ينفي نية مالية غزة العودة للسيطرة على المعابر

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات