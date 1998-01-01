"حتى الأذكياء يفعلونها"... أسوأ 3 قرارات يومية

وكالات / سما /

يعتمد يومنا دائما على صواب وخطأ قراراتنا التي نتخذها، سواء في العمل أو مع الأسرة، وحتى الأذكياء يتخذون قرارات مروعة.

وبشكل عام، لا يكون ذلك بسبب قضاء الوقت في التفكير، بل لأننا لا نقضي أي وقت لا في التفكير بشأن هذه القرارات. في هذا التقرير نستعرض أسوأ 3 قرارات يومية نتخذها دون وعي أو تفكير بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

الأسهل أولا

يقول بعض الباحثون أن قوة الإرادة تنخفض مع مرور اليوم، لذلك فمن الأفضل أداء المهام التي تتطلب جهدا وتركيزا في بداية اليوم.

التبديل بين المهام

يشير باحثون إلى أن التبديل بين المهام —على سبيل المثال انجاز بحث والنظر في البريد الإلكتروني- تستغرق أكثر من 40% مقارنة بفعل مهمة واحدة. وعلى الرغم من أننا تعتقد أن ذلك أكثر إنتاجية، لكن في الحقيقة، التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد يحقق إنتاجية أقل.

استخدام الهاتف

من المعروف أن استخدام الهاتف يشتت الانتباه في أثناء العمل، لذلك لن يكون وضع الهاتف على نمط "صامت" أو حتى إغلاقه كافيا.

تشير دراسة، نُشرت في دورية "Association for Consumer Research" إلى أن وجود الهاتف بالقرب منك يمكن أن يؤثر على الأداء الإدراكي، حتى إذا لم نكن على وعي بتأثيره. لكن أفضل حل في ما يبدو هو وضع الهاتف في غرفة أخرى.