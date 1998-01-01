فيديو.. عملية هدم برج تنتهي بمصيبة حقيقية

وكالات / سما /

حاول مهندسون في الدنمارك تدمير برج قديم، ولكن سرعان ما اتخذت العملية منحى عكس التوقعات.

وانتهت العملية بسحق أجزاء من المباني المجاورة، وذلك نتيجة ميلان البرج المستهدف نحو الاتجاه المعاكس لما خطط له، أثناء تنفيذ عملية الهدم.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، باستثناء حالات الهلع والصدمة التي أصابت كل من يحيط بالمكان. كما يظهر الفيديو المرفق تطاير ما تبقى من حطام المبنيين المجاورين، بعد فشل العملية.

ويذكر أن المهندسين استخدموا 10 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، بعد التخطيط لمدة 6 أشهر متواصلة للعملية.