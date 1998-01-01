فيديو.. "أفعى طائرة" ترعب الأطفال في أستراليا!

وكالات / سما /

تداولت عدة مواقع وصفحات إنترنت شريط فيديو يظهر لقطات تحبس الأنفاس لأفعى كبيرة "طائرة"، أثارت حالة من الذعر في إحدى المدارس الأسترالية.

وذكر موقع "MIGnews" أن التلاميذ في إحدى مدارس ولاية كوينزلاند تفاجأوا عندما رأوا أفعى عملاقة على إحدى الأشجار في حديقة المدرسة، واستدعوا ضابط الأمن ليتعامل معها، وعندما حاول الضابط التقاطها بعصا خاصة، قفزت الأفعى وطارت لمسافة بضعة أمتار لتختفي في الأشجار.

ومن جانبه علّق صائد الأفاعي الشهير، لاتشي غيلدينغ، على الحادثة بالقول: "تلجأ الثعابين للطيران من شجرة إلى أخرى عندما تحس بتهديد كبير، لكن تلك الظاهرة نادرة الحدوث".