جيش الاحتلال يرفع حالة التاهب تحسبا من رد ايراني

القدس / سما /

رفع الجيش الاسرائيلي مستوى التاهب تحسبا من رد ايراني على الغارة الاسرائيلية التي شنتها طائرات حربية اسرائيلية على مطار تيفون في سورية قبل يومين قالت تقارير ان القصف اسفر عن مقتل ضباط ايرانيين .

ووفقا لموقع صحيفة يديعوت احرنوت فانه يضاف الى الغارة الاسرائيلية, نية واشنطن لشن هجوم محتمل على سورية يرفع من حالة التاهب اكثر في الجبهة الشمالية وذلك رداً على مقتل أكثر من 60 مدنيًا سوريًا في ما يبدو أنه هجوم كيماوي في مدينة دوما بالقرب من العاصمة دمشق.

وبعد ان كان التاهب الامني الاسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مظاهرات السياج على طول حدود قطاع غزة، غير ان ما يجري في سورية يزيد من مستوى التوتر على الجبهة الشمالية وفق تعبير الصحيفة.

وقال نتنياهو انه يتوقع ان تشن الويالات المتحدة هجوما على سورية وفق ما نقلته القناة العاشرة العبرية.

وكان البنتاغون قد ابلغ اسرائيل العام الماضي قبل توجيه ضربة عسكرية الى سورية في خان شيخون عندما تعرضت المنطقة لهجوم كيماوي .وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء إن خبراء دوليين في الأسلحة الكيماوية سيتوجهون إلى مدينة دوما السورية للتحقيق فيما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى القيام بتحرك عسكري بشأن الواقعة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بيرو يوم الجمعة، ألغى جولة في أمريكا اللاتينية للتركيز على الرد على الواقعة السورية. وحذر ترامب يوم الاثنين من رد سريع وقوي بمجرد تحديد المسؤولية عن الهجوم.

وناقشت فرنسا وبريطانيا مع إدارة ترامب كيفية الرد على الواقعة. وأكد البلدان أنه لابد من التأكد من هوية الجناة في الواقعة.

وقالت الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا إنه لا يوجد دليل على أن هجوما بالغاز وقع ووصفتا المزاعم بأنها ملفقة.