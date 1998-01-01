شاب أردني يسطو على البنك العربي بمسدس "لعبة" ومتفجرات وهمية

غرائب و عجائب

تعرض فرع البنك العربي بمنطقة شارع مكة في العاصمة الاردنية عمان، صباح اليوم الاثنين ، لعملية سطو مسلح بمسدس "لعبة" ومتفجرات وهمية.

ونجح منفذ العملية بالفرار، بعد ان سلب مبلغ 16 الف دينار اردني من المصرف .

وكشفت التحقيقات الأولية للامن الاردني الذي اخلى المصرف من الموظفين عن أن الجاني استخدم سلاحاً بلاستيكياً لتنفيذ عمليته. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجاني كان يحمل حقيبة أدعى أن داخلها متفجرات وهدد الموظفين باستخدامها، لكن التحريات بينت عدم وجود أي مواد خطرة داخل الحقيبة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعرضت بنوك عدة لعمليات سطو مسلح في عمان كان آخرها قبل نحو أسبوع على البنك العربي الإسلامي في منطقة خلدا وسرقة مبلغ 60 ألف دينار، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه مباشرة أثناء محاولته مغادرة الأردن.