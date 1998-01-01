جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاب أردني يسطو على البنك العربي بمسدس "لعبة" ومتفجرات وهمية

الثلاثاء 10 أبريل 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب أردني يسطو على البنك العربي بمسدس "لعبة" ومتفجرات وهمية



غرائب و عجائب

تعرض فرع البنك العربي بمنطقة شارع مكة في العاصمة الاردنية عمان، صباح اليوم الاثنين ، لعملية سطو مسلح بمسدس "لعبة" ومتفجرات وهمية.

ونجح منفذ العملية بالفرار، بعد ان سلب مبلغ 16 الف دينار اردني من المصرف .

وكشفت التحقيقات الأولية للامن الاردني الذي اخلى المصرف من الموظفين عن أن الجاني استخدم سلاحاً بلاستيكياً لتنفيذ عمليته. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجاني كان يحمل حقيبة أدعى أن داخلها متفجرات وهدد الموظفين باستخدامها، لكن التحريات بينت عدم وجود أي مواد خطرة داخل الحقيبة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعرضت بنوك عدة لعمليات سطو مسلح في عمان كان آخرها قبل نحو أسبوع على البنك العربي الإسلامي في منطقة خلدا وسرقة مبلغ 60 ألف دينار، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه مباشرة أثناء محاولته مغادرة الأردن.

#شاب أردني #البنك العربي

أخبار ذات صلة

في اليوم الثاني من رمضان.. أردني يقتل زوجته وابنيه بمسدس بومب آكشن

860x484

فيديو.. ينهي علاقته بها أثناء ركوبهما لعبة "الأفعوانية"

فتوى رجال الدين بالسعودية حول لعبة "البوكيمون" !!

لعبة البوكيمون - ارشيف

القرضاوي يصدر فتوى بتحريم لعبة "البوكيمون"والجيش الإسرائيلي يمنع استخدامها

أمير أردني يدعو لحماية "الشواذ" جنسيا في العالم

فنان أردني يمتنع عن شرب الخمر بعد "رسالة من الله" (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

هنية في خطاب تصعيدي: غزة تدخل مرحلة جديدة و من تعود التنازل لن يستوعب مسيرة العودة الكبرى

فيديو: فرحة جندي اسرائيلي بقنص و اصابة متظاهر أعزل على حدود غزة

تفاصيل لأول مرة.. كيف نفذ احمد جرار مع شريكه عملية قتل حاخام متطرف ؟

امرأة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم جداً!

جنرال إسرائيلي يطالب بمحاورة حماس تجنبا لتوسيع مسيرة العودة

واشنطن تنسق مع دول أوروبية وإقليمية لعملية عسكرية بسورية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يدعو جنوده لزيارة المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

معاريف تعدد أساليب جديدة و "غريبة" للتعامل مع المتظاهرين على حدود غزة.. ما هي ؟

شلح

الجهاد الإسلامي تنفي صحة الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال أمينها العام رمضان شلح

حماس- ارشيف

حماس : واهم من يظن أن غزة ستنهار و مزيد من الخناق لا يولد إلا الانفجار

نتنياهو

نتنياهو يتوعد غزة من على حدود القطاع

سلطات الاحتلال تعلن اغلاق الضفة الغربية وغزة

الاتصالات الفلسطينية