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اكتشاف علمي جديد .. تحييد جينات الزهايمر بدماغ الانسان

الثلاثاء 10 أبريل 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف علمي جديد .. تحييد جينات الزهايمر بدماغ الانسان



وكالات - سما -


نجح علماء في إحداث اختراق مهم في المعركة ضد مرض الزهايمر ، بعد تحييد الجينات الأكثر أهمية المسؤولة عن هذا المرض، لأول مرة، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الاثنين.

وتمكن فريق من العلماء في كاليفورنيا من التعرف على البروتين المرتبط بجين apoE4، وهو جين عالي المخاطر، ونجحوا في منعه من الإضرار بالخلايا العصبية البشرية في الدماغ.

ومن شأن هذا الكشف الجديد أن يفتح الباب أمام تطوير عقار جديد قادر على إيقاف المرض، لكن الباحثين قالوا إن ابتكار دواء للمرض لا يزال يخضع للتجارب في المختبرات العلمية.

وكشفت الدراسة أن وجود جين واحد من apoE4 يضاعف احتمال إصابة الشخص بمرض الزهايمر، في حين أن وجود جينين منه يرفع خطر الإصابة بالمرض 12 ضعفا.

وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص يحمل هذا الجين. ويشيع مرض الزهايمر، الذي يتسبب في ضعف بالذاكرة، بين كبار السن، وهو مسؤول عن نحو 70 بالمئة من حالات الخرف

#زهايمر #دماغ #جينات

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