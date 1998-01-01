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رسائل عبرية على حدود غزة

الثلاثاء 10 أبريل 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل عبرية على حدود غزة



وكالات

وجه متظاهرون في مخيم العودة شرق مدينة خانيونس، مساء أمس الاثنين، سلسلة من الرسائل باللغة العبرية، لجنود وضباط الاحتلال، المتمركزين شرق المحافظة، دعت الجنود لعدم استهداف المتظاهرين السلميين.

ووجه المتظاهرون مكبرات صوت وسماعات كبيرة ناحية مواقع الاحتلال، وبدؤوا ببث رسائل متتالية باللغة العبرية، جاء في بعضها: أيها الجندي، نحن أناس سلميون، يوجد بيننا شيوخ ونساء وطلاب مدارس، وحتى مقعدون وذوو احتياجات خاصة، فلا تطلق النار علينا.

وواصل النشطاء بث مزيد من الرسائل قالوا فيها: أتينا هنا كي نحقق قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق العودة، فلا تتبع قرارات قيادتك، اتبع قرار عقلك، حتى لا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

واستمر تكرار وبث الرسائل التي كانت تصل بوضوح لقوات الاحتلال بفعل الرياح ومكبرات الصوت لبعض الوقت.

وأكد نشطاء أن هذه الرسائل تأكيد على سلمية تظاهرات العودة، ولتذكير الجنود الإسرائيليين بأنهم يرتكبون جرائم غير مبررة بحق المدنيين العزل، وسيتم تكرار بثها في الأيام المقبلة، مؤكدين استمرار المسيرات.

#رسائل #عبرية #حدود غزة

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