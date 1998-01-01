نتنياهو يتوعد غزة من على حدود القطاع

القدس المحتلة / سما /

توعّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بـ"الحاق الاذى" بالفلسطينيين في غزة اذا حاولوا مهاجمة اسرائيل، جاء ذلك بعد تجدد الاحداث عند الحدود بين القطاع واسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال نتنياهو، خلال زيارته لمدينة "سيدروت" القريبة من قطاع غزة، قائلًا: "لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار: اذا حاول احدهم مهاجمتكم، قوموا وهاجموه. لن نسمح لهم بإيذائنا هنا عند الحدود مع غزة. بل نحن من سيلحق الاذى بهم".

واضاف نتنياهو بتصريحاته :"امننا في الحاضر هو شرط أساسي لامننا في المستقبل، وما نراه هنا اليوم هو تعبير قوي لامننا في المستقبل".