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الاحتلال يحقق في تسريب مقاطع قنص قام بها جنوده على حدود غزة

الثلاثاء 10 أبريل 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحقق في تسريب مقاطع قنص قام بها جنوده على حدود غزة



رام الله / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الاسرائيلي أصدر قراراً بالتحقيق في كيفية تسريب مشاهد عملية قنص لفلسطيني أعزل قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المقاطع المسربة قيام مجموعة من الجنود باستهداف فلسطيني يقف قريباً من الحدود بشكل متعمد، دون أي يشكل أي خطر على الجنود، ويسمع في المقطع المصور صوت أحد الجنود وهو يرشد زميله الى الشاب، فيما أقدم أحد القناصة على استهدافه بشكل مباشر، لتنطلق بعدها صرخات فرح وضحكات وسخرية من المستهدف الفلسطيني.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن هذه المشاهد تعود إلى عدة أشهر سابقة، وزعم بأنه سيتم التحقيق في حيثيات الحدث والعبر المستخلصة منه.

#غزة #قنص #جيش الاحتلال

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