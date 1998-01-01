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جيش الاحتلال الاسرائيلي يدعو جنوده لزيارة المسجد الأقصى

الإثنين 09 أبريل 2018 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يدعو جنوده لزيارة المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

وجه سلاح التعليم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي دعوى لقادة الوحدات العسكرية والعملياتية المختلفة في الجيش إلى إعداد رحلات تجوالية لجنودهم في القدس.

ووفقا لموقع القناة السابعة، فإن الحديث يدور عن اقتراح يعتبر الأول من نوعه من بين قائمة الرحلات التجوالية السنوية التي يقترحها سلاح التعليم للوحدات المختلفة بالجيش الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر مسؤولة في سلاح التعليم بأن الهدف من الرحلة التجوالية يتمثل في  تعميق ثقافة الأديان لدى جنود الجيش الإسرائيلي، حيث ستتضمن الرحلة زيارة مسجد الصعود وأكثر من عشر كنائس مختلفة في جبل الزيتون شرق القدس.

كما ستتضمن الرحلة الوقوف على المحطات التي زارها سيدنا عيسى عليه السلام، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات الدينية في الدين المسيحي وغيرها من الفعاليات التي ستعزز ثقافة الجنود بالديانة النصرانية.

 هذا وسيجري الجنود في إطار الرحلة التجوالية المقترحة من قبل سلاح التعليم زيارة للمسجد الأقصى، حيث ستتضمن تثقيف الجنود عن أمجاد الهيكل المزعوم الذي بناه الملك هوردوس.

#الاقصى #الاحتلال #القدس

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