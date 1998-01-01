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فيديو: فرحة جندي اسرائيلي بقنص و اصابة متظاهر أعزل على حدود غزة

الإثنين 09 أبريل 2018 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فرحة جندي اسرائيلي بقنص و اصابة متظاهر أعزل على حدود غزة



غزة / سما /

نشرت مواقع عبرية  مقطع فيديو يظهر لحظة قنص جندي من جنود الاحتلال شاب فلسطيني على حدود غزة الشرقية.

واظهر الفيديو المتداول فرح الجندي  لتمكنه من إصابة الشاب  وتصوير ذلك .

وفيما يلي ترجمة للحوار الذي دار بين القناص واحد زملائه من جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية اطلاق النار كما وردت في الفيديو:

- الجندي الذي يقوم بتصوير عملية اطلاق النار يقول مخاطبا القناص: إقتله برصاصة في صدره.. هل لديك رصاص بالمخزن؟

- القناص (الذي يحمل السلاح): نعم

في هذه الاثناء يسمع صوت اتصال من جندي آخر على جهاز اللاسلكي (المخشير) يطلب قتل المتظاهر.

- القناص الذي يحمل السلاح يقول: لا يمكن الان (اي ان يطلق النار ويقتله حسب الطلب) بسبب الجدار، فيرد عليه جندي بجانبه بالقول: تعال من هنا.

- شتائم بذيئة يطلقها الجندي بسبب عدم قدرته على قنصه جراء تحرك الشاب الفلسطيني الذي يريد استهدافه.. وفجأة يتم قنص الشاب الفلسطيني وتعلو فورا اصوات بجانب القناص تشيد بعمله وتقول "نعم نعم.." وسط حالة من الفرح واطلاق الشتائم البذيئة

- يعلق احد الجنود بعد عملية اطلاق النار وسقوط الشاب الفلسطيني ارضا ويقول: "فيلم رائع جدا.. صورته مثل فيلم الاسطورة .. لم أرى من قبل مثله.." ومن ثم عاد الجنود لكيل المزيد من الشتائم للفلسطينيين.

#جندي #قنص #شاب #غزة

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