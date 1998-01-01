نتنياهو: نعمل على إعادة الجنود الأسرى بطرق علنية و سرية

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الإثنين، بعائلات الجنود الأسرى لدى حماس في غزة "هدار غولدن" و"أورون شاؤول".

ووفقاً لقناة كان العبرية، فقد التقى نتنياهو مع عائلتي غولدن وشاؤول بحضور المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين يرون بلوم، حيث استعرض نتنياهو أمام العائلات الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود الأسرى المعتقلين في غزة، قائلاً "نعمل على إعادتهم بطرق علنية وسرية". على حد قوله.

وفي ذات السياق، أفاد مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بأنه التقى في شهر ديسمبر من العام الماضي مع عائلتي الأسرى الإسرائيليين المعتقلين في غزة وهما الإسرائيلي الأثيوبي أفيرا منغستو وهشام السيد، كما أفاد بأن نتنياهو على تواصل دائم مع عائلات الأسرى.