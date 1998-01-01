هنية: غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية وانتفاضتنا من اجل القدس والعودة

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان المسيرات في غزة هي انتفاضة من اجل القدس وفلسطين والعودة موجها التحية للمشاركين في المسيرات من شبان وشابات وكبار في السن وفصائل وللزاحفين على الحدود.



وأضاف خلال افتتاح صرح العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون:"تحية للذين يبدعون في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي من أجل الحرية والعودة الى كل ارض فلسطين".



وقال ان "جماهير الشعب الفلسطيني تقف اليوم مع رموز الحرية في العالم من مارتن لوثر كنج الى غاندي ونيلسون مانديلا الذي واجه الفصل العنصري".



واكد هنية "ان الشعب الفلسطيني يخوض معركة من اجل الاستقلال الوطني ومن اجل مواجهة الفصل العنصري والتمييز العنصري".



وأضاف من "حق شعبنا ان يحلم وستحقق الحلم بالعودة من كل مناطق اللجوء والشتات الى الارض الطيبة المباركة".واكد ان "غزة المحاصرة والتي يتأمر عليها الجميع من اجل ان تنتفض في وجه المقاومة ومن اجل ترفع الراية البيضاء تخرج من تحت الانقاض لتنتفض في وجه المحاصرين والمحتلين ولتكون وفية للشهداء والمقاومة والثوابت وحق العودة".



وقال :" ان غزة بمسيرة العودة وكسر الحصار يعلنون انهم يمزقون مرحلة سياسية كاملة وانهم يبدأون مرحلة سياسية جديدة ويطون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الامني".

يتبع ..