جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية وانتفاضتنا من اجل القدس والعودة

الإثنين 09 أبريل 2018 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية وانتفاضتنا من اجل القدس والعودة



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان المسيرات في غزة هي انتفاضة من اجل القدس وفلسطين والعودة موجها التحية للمشاركين في المسيرات من شبان وشابات وكبار في السن وفصائل وللزاحفين على الحدود.

وأضاف خلال افتتاح صرح العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون:"تحية للذين يبدعون في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي من أجل الحرية والعودة الى كل ارض فلسطين".

وقال ان "جماهير الشعب الفلسطيني تقف اليوم مع رموز الحرية في العالم من مارتن لوثر كنج الى غاندي ونيلسون مانديلا الذي واجه الفصل العنصري".

واكد هنية "ان الشعب الفلسطيني يخوض معركة من اجل الاستقلال الوطني ومن اجل مواجهة الفصل العنصري والتمييز العنصري".

وأضاف من "حق شعبنا ان يحلم وستحقق الحلم بالعودة من كل مناطق اللجوء والشتات الى الارض الطيبة المباركة".واكد ان "غزة المحاصرة والتي يتأمر عليها الجميع من اجل ان تنتفض في وجه المقاومة ومن اجل ترفع الراية البيضاء تخرج من تحت الانقاض لتنتفض في وجه المحاصرين والمحتلين ولتكون وفية للشهداء والمقاومة والثوابت وحق العودة".

وقال :" ان غزة بمسيرة العودة وكسر الحصار يعلنون انهم يمزقون مرحلة سياسية كاملة وانهم يبدأون مرحلة سياسية جديدة ويطون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الامني".
يتبع ..

#هنية #غزة #المسيرات

أخبار ذات صلة

هنية - ارشيف

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

اغتيال فقهاء - ارشيف

من التخابر إلى القتل في غزة ... مرحلة جديدة من العمالة لإسرائيل

حماس: نقل السفارة الامريكية للقدس سيدشن مرحلة جديدة من الصراع

ابو نعيم : داخلية غزة تبدأ مرحلة امنية جديدة في القطاع للحفاظ على الامن والاستقرار

هنية - ارشيف

فيديو ..هنية : سلاح المقاومة سيبقى ما دام الاحتلال موجودا

هنية - ارشيف

هنية: تحركات لبناء تحالفات قوية بالمنطقة تتبنى خيار المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

الرئيس عباس :إذا لم نتسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء لن نكون مسؤولين عن غزة

" كيف اصابتي " السؤال الأخير للصحفي مرتجى قبل لفظ انفاسه الاخيرة

العالول: سلمنا المخابرات المصرية مطالب القيادة لإبلاغها لحركة حماس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

14 شهيدا في قصف مطار التيفور العسكري السوري بالصواريخ

حسابات فلكية تؤكد: شهر رمضان يبدأ في 16 مايو

الأخبار الرئيسية

شهيد- ارشيف

استشهاد الشاب محمد مرشود متأثرا بجراح اصيب بها امس قرب "معالي ادوميم" شرقي القدس

أحمد قنبع و شريكه الشهيد احمد نصر جرار

تفاصيل لأول مرة.. كيف نفذ احمد جرار مع شريكه عملية قتل حاخام متطرف ؟

ميلادينوف

ميلادينوف يصل غزة عبر معبر " ايرز " و يلتقي قادة حماس

مسيرات العودة

قيادي في حماس: قرار بعدم خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل و مسيرات العودة لها أثر كبير

الشهيد الصحفي ياسر مرتجى

صحيفة إسرائيلية تشن هجوماً على جيش الاحتلال: قتل الصحفيين عمل إجرامي

الاتصالات الفلسطينية