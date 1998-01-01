استشهاد الشاب محمد مرشود متأثرا بجراح اصيب بها امس قرب "معالي ادوميم" شرقي القدس

غزة/سما/

استشهد الشاب محمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) متأثراً بجراح اصيب بها بعد اطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة افاد صباح اليوم ان أن المصاب مرشود من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، يقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا عين كارم، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت شرطة الاحتلال اشارت انه بالقرب من محطة الوقود في مستوطنة "ميشور أدوميم"، تم إطلاق النار على شاب فلسطيني من قبل مستوطن، وادعى المستوطن انه لاحظ أن الشاب بيده آلة غير واضحة ويتجه نحو تجمع للجنود، حيث أصيب الشاب بجراح متفاوتة.