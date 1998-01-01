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رسمياً.. اسرائيل تؤكد ابلاغ واشنطن مسبقًا بضرباتها على قاعدة "T4" السورية

الإثنين 09 أبريل 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. اسرائيل تؤكد ابلاغ واشنطن مسبقًا بضرباتها على قاعدة "T4" السورية



وكالات

 أكد مسؤولان أمريكيان لقناة "NBC News" أن الغارات، التي استهدفت اليوم الاثنين قاعدة T4 السورية نفذها الطيران الإسرائيلي، مشيرين إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالعملية مسبقا.

ونقلت القناة الأمريكية عن المسؤولين المطلعين قولهما، إن العسكريين الإسرائيليين أخبروا البنتاغون بخططهم لتوجيه الضربة إلى القاعدة الجوية السورية ليلة الأحد إلى الاثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية والجيش السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على مطار "T4" وسط سوريا فجر اليوم.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة T4

العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صواريخ جو -أرض، من دون أن تدخلا في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".

بدوره، قال الجيش السوري على لسان مصدر عسكري لوكالة "سانا" الرسمية إن وسائط دفاعه الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على القاعدة.

ولفت المصدر إلى أن الهجوم الإسرائيلي على المطار تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

#سوريا #واشنطن #قصف

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