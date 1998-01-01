القواسمي: غرينبلات يقوم بدور مكشوف وهابط

رام الله/سما/

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، ان ما يُسمي نفسه مبعوثا لعملية السلام غرينلات، ومبعوثة أمريكا في الامم المتحدة هيلي، نصبا أنفسهما ناطقين رسميين بإسم الاحتلال الاسرائيلي وجيشه والمتطرفين الاسرائيليين

وأكد القواسمي في بيان صحفي ، أن غرينبلات يقوم بدور مكشوف وهابط ، وهو ينصب نفسه مدافعا عن القتلة الاسرائيليين، وهو يبرر الاعمال العنصرية الاجرامية، ويدافع عن نظام الابارتهايد الاسرائيلي، وهو بذلك لا يعكس بالمطلق قيم المجتمع الامريكي وتوجهاته الحقيقية

وأوضح القواسمي إن ثلة من المتنفذين في البيت الابيض والكونجرس يخضعون تماما لضغط الوبي الاسرائيلي، ويسعون الى قلب الحقائق الثابته، وإظهار إسرائيل على أنها واحة من الديمقراطية، وانها الضحية، وفي الحقيقة أنها تمثل أبشع سياسات الاضطهاد والعنصرية والديكتاتورية، وأنها الجلاد، وأن الضحية الوحيدة في الصراع هو الشعب الفلسطيني المناضل لأجل الحرية والاستقلال والمساواة.