مناشدة عاجلة تطلقها شركة توزيع الكهرباء في القطاع

غزة/سما/

أكد شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة إنها تواجه صعوبة بالغة في توفير الايرادات اللازمة لتأمين الوقود لمحطة التوليد والايفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه موردي الطاقة وكذلك مصاريفها التشغيلية اللازمة لاستمرارها في تقديمها للخدمة الكهربائية"

وأضافت الشركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين أن "ما يحدث من ظروف اقتصادية وضغوطات مختلفة سيؤثر بشكل كبير على الاستمرار في تقديم خدماتنا ونخشى من عجزنا عن القيام بمهامنا الاعتيادية".

وأكدت أن "وضعاً كهذا سيشكل خطورة بالغة على مجمل الاوضاع الانسانية والحياتية والبيئية لسكان قطاع غزة".

وبينت أنه "سيكون له مخاطر وآثار ستطال كافة قطاعات الاستهلاك في القطاع نتيجة هذا العجز الكبير، خاصة قطاع المياه والخدمات الصحية والمرافق الطبية وكافة الخدمات الأساسية والإنسانية".

وأضاف البيان: يعتبر هذا التهديد هو أحد أكبر المخاوف التي تخشي من حدوثها الشركة، مما سيكون له بالغ التأثير على نطاق عملها مالياً وإدارياً وفنياً وسيضعف من قدرتها في الإيفاء بالتزاماتها ونفيذ خططها التطويرية.

وناشدت شركة الكهرباء، جميع الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسئولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة.

كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية إلى ضرورة التحرك السريع والعاجل لوقف أي إمكانية لتدهور الخدمات الكهربائية وبالتالي توقف كافة الخدمات الحيوية المترتبة والمرتبطة بها.