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طوباس: وقفة تضامنية مع الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال

الإثنين 09 أبريل 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

شاركت فعاليات طوباس، بحضور ذوي الأسرى، وفرق الكشافة، مندوبة الصليب الأحمر ديما محاجنة، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في طوباس أحمد أبو الحسن " هذه الوقفة التضامنية هي رسالة وصرخة للعالم، لما يعانيه أطفالنا الأسرى في سجون الاحتلال".

بدوره، قال محمود صوافطة، في كلمتي فصائل العمل الوطني، ونادي الأسير، الاحتلال لا يميز بين طفل وشيخ داخل السجون التي يعاني فيها أطفالنا الأسرى أنواع التنكيل، مؤكدا أن كل القوانين الدولية تحرم سجن الأطفال.

ونوه إلى أن مكان الأطفال يجب أن يكون بين عائلاتهم، ومقاعد الدراسة بدلا من أن يكونوا خلف قضبان السجون.

#الأطفال #الأسرى

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