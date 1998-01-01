جامعة الأقصى تفتتح المعرض الفني بعنوان "إبداعاتنا طريق وحدتنا"

غزة / سما /

افتتحت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى معرضها الفني 2018 م ، بعنوان " إبداعاتنا طريق وحدتنا "، تحت رعاية معالى رئيس الجامعة د كمال العبد الشرافي , بحضور السادة نواب وأعضاء مجلس الجامعة.



وخلال كلمته رحب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د. أيمن صبح بالحضور ، مقدماً تحيات معالي رئيس الجامعة الدكتور كمال العبد الشرافي على جهود كلية الفنون الجميلة بافتتاح معرضها الفني ، معتبراً كلية الفنون الجميلة من الكليات المميزة بين جامعات وكليات قطاع غزة، باعتبارها الكلية النوعية والوحيدة التي تهتم بالفنون الجملية والتشكيلة والإبداعية وبما يمتلكه طلبتها من مواهب وإمكانات فنية مبدعة ، معبراً عن فخره واعتزازه بالحضور لافتتاح مثل هذه المعارض الفلسطينية التي تجسد الوحدة الفلسطينية، وتحافظ على التراث الفلسطيني الأصيل، مقدراً الجهود الكبيرة التي تقدمها عمادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية للطلبة،

وقد نوه أ. د صبح أن بعض المؤسسات الفلسطينية قامت باحتضان وتشغيل العديد من الخريجين من طلبة كلية الفنون، مؤكداً أنهم نالوا اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الفلسطينية والدولية، مشدداً على ضرورة العمل الجاد للنهوض والرقى بكافة المستويات والارتقاء بالكوادر المهنية في كلية الفنون، كما أشار إلى انه تم تجهيز أربعة مختبرات فنية للطلبة في مبنى الوحدة بحرم الجامعة بغزة، وتوفير الجو المناسب لهم، شاكراً عمادة كلية الفنون الجميلة والطلبة على جهودهم الكبيرة في إنجاح وافتتاح هذا المعرض الكبير.

ومن جهته أوضح عميد كلية الفنون الجميلة د. نمر القيق أن افتتاح المعرض الفني تحت عنوان إبداعاتنا طريق وحدتنا 2018 يعد نافذة لكلية الفنون الجميلة لتسليط الضوء على أعمال الطلبة المميزة الذي يحمل في طياته حب الوطن وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني ، وأشاد بالمعرض باعتباره علامة فارقة تدل على تميز الجامعة في هذا المجال لِما يمتلكه طلاب كلية الفنون الجميلة من مواهب.

مشيراً ان الهدف من هذا المعرض هو إرسال رسالة للجميع على ضرورة وضع الفن بجميع أشكاله في محط اهتمام الجميع وذلك تجسيداً ورسم ومحبتهم للوطن وأن الشعب الفلسطيني حي وصاحب تراث وهوية راقية، شاكرا كل من شارك وساهم في إنجاح هذه المعرض.

قام أ.د صبح و السادة أعضاء مجلس الجامعة بقص شريط الافتتاح وبجولة داخل المعرض المكون من أعمال فنية لطلبة كلية الفنون الجميلة والتي تجسد طموحات وأهداف الطلبة وتأملاتهم وقد نال المعرض إعجاب الحضور. وشهد المعرض كذلك افتتاح دورة لتطوير المواهب الفنية بجامعة الأقصى باستخدام الرسم بالفحم بالتعاون مع جمعية تواصل.