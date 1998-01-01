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نادي الاخوة يحقق فوزا مهما على نادي بيت ايبا بالسلة

الإثنين 09 أبريل 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاخوة يحقق فوزا مهما على نادي بيت ايبا بالسلة



سلفيت / سما /

حقق نادي الاخوة طوباس فوزا مهما على نادي بيت ايبا بالنتيجة 79 / 68 في المباراة التي اقيمت في صالة سلفيت ضمن الاسبوع الثامن من الدرجة الاولى ليحافظ على حظوظه في التاهل لدوري الدرجة الممتازة.

الربع الاول : بدأت المباراة في دقائقها الاولى هادئة ليتبادل الفريقان التسجيل وافتتحها احمد سعيد باربع نقاط ليرد علي يونس وصالح دويكات ليبدأ الاخوة بتوسيع الفارق في اخر الربع عن طريق احد نجوم المباراة احمد فقهاء لينتهي الربع الاول 19 / 13 للاخوة .

الربع الثاني : دخل الاخوة هذا الربع قويا ليسجل 5 نقاط متتالية وتفوق الاخوة في نهاية الشوط الاول بالنتيجة 34 /22 للاخوة .

الربع الثالث : جاء الربع في بدايته قويا للاخوة بتسجيل 4 نقاط متتالية ليغير بيت ايبا خطته الدفاعية وينجح بذلك عن طريق احمد عبد الحق لينتهي الربع الثالث لصالح الاخوة 60 / 50 .

الربع الرابع : بدل الاخوة في بداية الربع من خطته الدفاعية وكان للرميات الحرة دور في انهاء المباراة بنتيجة 79/68 .

حكم المباراة خالد سمحان وبشير عبد العزيز وسمير ترابي. وسجلها جميل عامر ووقتها رسمي مرعي ومفلح عقل 24 ث

وبهذا الفوز يحافظ الاخوة على حظوظه بالتأهل مع بقاء مباراة وحيدة له في الاسبوع الاخير امام تراسنطا بيت حنينا .

#نادي الاخوة

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