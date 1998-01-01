الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط وتتلف 34 مركبة غير قانونية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 34 مركبة غير قانونية وذلك خلال حملة مرورية لاجتثاث هذه الظاهرة نفذتها الشرطة في بلدة الخضر قضاء محافظة بيت لحم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه واستمرارا للحملات التي تقوم بها الشرطة في القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، قامت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم بالتوجه الى بلدة الخضر قضاء محافظة بيت لحم وذلك للتخلص من هذه المركبات التي تعرض المواطنين للخطر كونها تفتقر لشروط السلامة العامة والقانونية وفرض سيادة القانون في هذه المناطق ومحاربة هذه الآفة حيث تم ضبط 34 مركبة غير قانونية واتلافها في المكان.

من جهته أكد العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة المحافظة أن هذه الحملة ستستمر للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين حياة أفضل للمواطنين مؤكداً على أن هذه الظاهرة تشكل عبئ على الموطنين كون هذه المركبات تفتقر لشروط السلامة العامة مما يعرض المواطن للخطر، وناشد العقيد الشلبي الأخوة المواطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .