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لوحة رسمها هتلر للبيع في مزاد علني...كم سيبلغ ثمنها؟

الإثنين 09 أبريل 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوحة رسمها هتلر للبيع في مزاد علني...كم سيبلغ ثمنها؟



وكالات / سما /

سيتم عرض لوحة يُعتقد أن الزعيم النازي أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته في مزاد علني في المانيا الأسبوع المقبل.

وتحمل هذه اللوحة الزيتية توقيع هتلر عام 1916، وهي تصوّر شابة فرنسية تدعى شارلوت لوبجوا قابلها هتلر عندما خدم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى.

ويبلغ طول اللوحة 63 سنتيمترا وعرضها 48 سنتيمترا، وسيبدأ المزاد بسعر قدره 60 ألف يورو اي 74 ألف دولار أميركي.

وكشفت دار مزادات فايدلر في بيان إن العمل يحمل اسم "صورة فتاة"، وكان قد اشتراه رجال صناعة بلجيكيون حوالي عام 1967. كما اضافت انها تملك وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان.

#لوحة #هتلر

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