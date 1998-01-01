جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

امرأة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم جداً!

الإثنين 09 أبريل 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم جداً!



غرائب و عجائب

طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، مبررة طلبها بقيام زوجها بتوظيف خادمة فلبينية لوالدته العجوز المصابة بالمرض، في حين رفض توظيف واحدة لها، واتهمته بالتفرقة وحب والدته أكثر منها.

وقالت الزوجة "رانيا ف."، 37 عامًا، إنها تعمل مدير مبيعات لإحدى شركات التجميل بمدينة نصر، وأضافت "لدي خادمة فلبينية واحدة بالفيلا التي أقطن بها مما يؤثر عليها بالسلب في أداء وظيفتها، وذلك بسبب عدم استطاعتها التوفيق في تنفيذ طلباتنا وطلبات طفلي الصغيرين واتفقت مع زوجي بإحضار أخرى ولكنه بعدما وافق، طلبتها والدته فأعطاها لها ورفض إحضار واحدة غيرها لي".

وأشارت الزوجة التي شكت زوجها البالغ من العمر 40 عامًا إلى أنه دائم التفرقة بينها ووالدته ويفضلها عليها في كل شيء، وأنها تستغل طيبته وتؤثر عليه بالسلب في علاقتهم الزوجية مما دفعها لطلب الطلاق أكثر من مرة كونها امرأة عاملة ومستقلة.

فيما رد الزوج "عمرو ال" أن زوجته تبدي أسبابًا واهية ولا ترقى كطلب للطلاق كون والدته مريضة مما دفعه لإعطائها الخادمة لترعاها، وعلى الرغم من ذلك اعترضت بسبب كراهيتها لوالدته ورفضها اهتمامه بها.

وأكد الزوج أنه ينفق على طلباتها شهريًا آلاف الجنيهات بسبب استهتارها وعدم تحملها المسؤولية.

#امرأة #الخلع

أخبار ذات صلة

مصرية تطلب الخلع من زوجها لانه مؤدب!

بعد 5 أيام من زواجها سعودية تطلب الطلاق لسبب غير متوقع!!

فيديو صادم لصراع امرأة من أجل الحياة.. شاهد النهاية

شاهد: فيديو صادم لشباب يضحكون على امرأة تصارع الموت

بالفيديو.. رد فعل امرأة بعد ضبط زوجها مع عشيقته

مصريّة وجدت رقماً على هاتف زوجها باسم “القطرية” فظنّت أنه يخونها، ما حدث صادم!!

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس :إذا لم نتسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء لن نكون مسؤولين عن غزة

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

العالول: سلمنا المخابرات المصرية مطالب القيادة لإبلاغها لحركة حماس

يديعوت : لو تصرفنا بطريقة مختلفة مع غزة لتلقينا صواريخ في بئر السبع

" كيف اصابتي " السؤال الأخير للصحفي مرتجى قبل لفظ انفاسه الاخيرة

الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل

14 شهيدا في قصف مطار التيفور العسكري السوري بالصواريخ

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف

ميلادينوف يصل غزة عبر معبر " ايرز " و يلتقي قادة حماس

مسيرات العودة

قيادي في حماس: قرار بعدم خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل و مسيرات العودة لها أثر كبير

الشهيد الصحفي ياسر مرتجى

صحيفة إسرائيلية تشن هجوماً على جيش الاحتلال: قتل الصحفيين عمل إجرامي

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

الاتصالات الفلسطينية