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الفاتيكان يعلن توقيف قس بسبب مواد إباحية

الإثنين 09 أبريل 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان يعلن توقيف قس بسبب مواد إباحية



وكالات / سما /

قال الفاتيكان، يوم السبت الماضي، إن الشرطة اعتقلت قسا كان يعمل في السفارة البابوية بواشنطن، للاشتباه بحيازته ونشره مواد إباحية لأطفال، وذلك أثناء وجوده في الولايات المتحدة وكندا.

وأضاف بيان، أصدره الفاتيكان، أن الدبلوماسي السابق يدعى كارلو ألبرتو كابيلا، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه السبت، بناء على أمر من رئيس قضاة تحقيقات الفاتيكان بعد انتهاء تحقيق في الأمر.

وذكر البيان أن كابيلا، الذي استُدعي من سفارة الفاتيكان في واشنطن في أغسطس الماضي، اعتقل بموجب بنود قانون سن في 2013 ووقعه البابا فرنسيس. والبنود المشار إليها تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية.

وإذا تم توجيه اتهامات رسمية للقس، فسيحاكم في الفاتيكان، وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما.

وذكر الفاتيكان في سبتمبر أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغته في أغسطس بأن فردا من بعثته الدبلوماسية في واشنطن ربما انتهك القوانين، فيما يتعلق بحيازة صور لأطفال في أوضاع مخلة بالآداب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وقتها، إن الولايات المتحدة طلبت رفع الحصانة الدبلوماسية عن القس، ليتسنى ملاحقته قضائيا فيها لكن الفاتيكان رفض.

وبعد استدعائه إلى روما قالت شرطة ويندسور في كندا إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه في حيازته مواد إباحية بها أطفال، ونشرها على الإنترنت.

وجاء في بيان عن الشرطة الكندية وقتها، أنها تشتبه في ارتكابه مخالفات قانونية أثناء زيارته "مكانا للعبادة" في كندا.

#الفاتيكان #مواد إباحية

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