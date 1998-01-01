الخليل: الاقتصاد الوطني تحيل 3 تجار للنيابة العامة وتتلف 25 طن منذ بداية الشهر الجاري

الخليل / سما /

احالت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل 3 تجار للنيابة العامة منذ بداية الشهر الجاري.

وبين تقرير المديرية ان احالة التجار تمت اثناء قيام الطواقم بجولاتهم التفتيشية، بسبب قيامهم بالمتاجرة بمواد غير معربة(ليس عليها بطاقة بيان باللغة العربية) وكذلك لعدم التزامهم بإشهار الاسعار و والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأتلفت المديرية في محافظة الخليل ما يقارب 25 طن من المواد المبلغ عنها، في حين تم التحفظ على طن من المواد المخالفة.

هذا وتدعو الوزارة المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط المباشر 129 او ارقام هواتف المديريات الفرعية.