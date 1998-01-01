المكتبة العامة تطلق فعاليات أسبوع القراءة الوطني بخان يونس

خانيونس / سما /

أطلقت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي فعاليات أسبوع القراءة الوطني وذلك وسط مشاركة من الأطفال والرواد ومؤسسات المجتمع المحلي.

وذكرت مسئولة الأنشطة بالمكتبة أ. زمزم زعرب أن فعاليات أسبوع القراءة الوطني قد جاء بناءً على حلقات النقاش والتشاور التي نظمتها مؤسسة تامر مع كافة المؤسسات الشريكة ومن بينها المكتبة العامة لبلدية خان يونس، مشيرةً إلى أهميته في التواصل مع المجتمع المحلي بكافة شرائحه لا سيما التركيز على الأطفال وطلبة المدارس ورواد المكتبة لإخراجهم من أجواء المدارس والتعليم التقليدي عبر تنفيذ بعض الأنشطة اللامنهجية. التي تحظى بتفاعل الجميع.

وأوضحت زعرب أن الفعاليات قد انطلقت أمس من خلال تنظيم مجموعة من الألعاب والعروض والمهرجين التابعين لفرقة الفرافير حيث استهدف في أول أيامه منتسبي الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين والذين شاركوا بكافة الفقرات وتفاعلوا مع الأنشطة المنفذه هناك.

وبينت أن الأسبوع سيشمل إلى جانب ما سبق زوايا فنية تراثية، منها: الحكواتي، وفرقة الألعاب اليدوية التراثية، والشعر العربي الأصيل الحر، والطبخ الشعبي الحر على نار الحطب، والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى فقرات القراءة المفتوحة لكافة المشاركين وذلك بهدف تشجيع ثقافة القراءة والكتابة لدى الأطفال.