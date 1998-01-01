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اللواء سامح نبيل ينفي تصريحات نُسبت له بشأن المصالحة الفلسطينية

الإثنين 09 أبريل 2018 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء سامح نبيل ينفي تصريحات نُسبت له بشأن المصالحة الفلسطينية



القاهرة / وكالات /

نفى مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء سامح نبيل، مساء أمس الأحد، أى تصريحات تتعلق بالمصالحة أو غيرها على أى من وسائل الإعلام.

ودعا اللواء نبيل، مساء اليوم الأحد، وسائل الإعلام لتوخى الحذر في نقل اى تصريحات عن لسانه.

وكانت وسائل اعلامية نقلت عن اللواء سامح نبيل، أنه قال: " ما ذكره الرئيس محمود عباس حول إبلاغه وزير المخابرات السيد اللواء عباس إبراهيم بأن المطلوب من حركة حماس تسليم غزة بالكامل أو عدم تحمله المسئولية غير صحيح بل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير المخابرات العامة اللواء عباس إبراهيم في لقائه الأخير مع الرئيس محمود عباس توصيل رسالة واضحة للرئيس محمود عباس مفادها إما أن تلتزم بما تم التوقيع عليه في القاهرة بخصوص اتفاق المصالحة بالرعاية المصرية ونحن من يتكفل بإقناع حركة حماس بما هو مطلوب أو تتحمل المسئولية الكاملة عن أي مواقف أخرى قد تتسبب في عرقلة الجهود المصرية وإفشالها وهذا ما لن تقبله مصر وسيكون له ما بعده وأن مصر سوف تتصرف وفق مكانتها ومسئوليتها ووفق متطلبات المرحلة .

وأضاف أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غاضب وبشدة من تصرفات الرئيس محمود عباس و رفض طلبه لزيارة مصر لتهنئنه بالفوز .

#اللواء سامح نبيل #المصالحة

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