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بحر: الاحتلال سيدفع ثمن انتهاكاته بحق شعبنا وأسرانا

الإثنين 09 أبريل 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يمثلون رمزية نضالنا وكفاحنا في وجه ظلم وإرهاب الاحتلال، ويشكلون الطليعة القيادية لشعبنا في مشوارنا المبارك نحو تحقيق الحرية والكرامة والتحرير والاستقلال بإذن الله.

جاءت تصريحات بحر، لدى مشاركته اليوم بالاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في مخيم العودة المُقام قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحضور اللواء توفيق أبو نعيم، ولفيف من الأسرى المحررين وذوي الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بحر:" وفي هذا اليوم تمتزج قضية الأسرى بقضية العودة، فقضية الأسرى وقضية العودة تصدران عن مشكاة واحدة، وتتلاحمان اليوم لتصنعا فصول الملحمة الكبرى التي تمهد لاسترداد الحقوق المغتصبة والعودة إلى أرض الآباء والأجداد وتخليص الأسرى من براثن الاحتلال الغاشم".

وشدد على أن الوفاء الحقيقي لقضايا الأسرى والقدس واللاجئين وحق العودة يكمن في مدى قدرتنا كفلسطينيين على الحفاظ على الزخم المتولد عن استمرار مسيرات العودة الكبرى حتى يوم 15/5/2018م، وتحشيد كافة أبناء وشرائح شعبنا للمشاركة فيها.

وخاطب جماهير الشهب الفلسطيني بقوله:" ها أنتم ترون بأم أعينكم أن الكيان الصهيوني يعيش اليوم أسوأ أوضاعه وأردأ ظروفه في ظل الصدى المدوّي الذي أحدثته مسيرات العودة الكبرى، وفي ظل عجزه وعجز الإدارة الأمريكية عن فرض المخططات التصفوية على شعبنا وقضيتنا فقرارات ترامب بخصوص القدس وحق العودة قد سقطت اليوم إلى غير رجعة، فاللاجئون اليوم يحاصرون الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحلفاءهم المتآمرين من كل حدب وصوب، والأمل المتوقد يملأ عيونهم وقلوبهم شوقا للحظة العودة والانتصار، ويتجذر قوة ورسوخا مع إشراقة كل صباح فلسطيني جميل".

واستدرك قائلاً:" لقد آن وحُقّ لشعبنا اليوم أن ينتفض بقوة وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لنصرة الأسرى والدفاع عن اللاجئين وحق العودة، وآن لإخواننا وأشقائنا العرب والمسلمين أن يتحركوا بكل جد وفاعلية لإنقاذ أسرانا الأبطال الذين ضحوا بزهرات أعمارهم فداء لدينهم وشعبهم وأمتهم، ودعم مسيرات العودة الكبرى وتوفير الغطاء والحماية السياسية والإعلامية والمادية لها، وآن للمجتمع الدولي الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية أن ينبذ سياسة النفاق والمكاييل المزدوجة في ظل تنكر الصهاينة لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية الحافظة لحقوق الأسرى واللاجئين".

وأكد أن مسيرات العودة مستمرة ومتجددة بأساليب حضارية وابتكارات نوعية تثبت للعالم كل يوم أننا لن نتخلى عن ثوابتنا في حق العودة وأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأن أسرانا رمز عزتنا وكرامتنا وسنجبر الاحتلال رغم أنفه على تحريرهم بإذن الله.

وشدد بحر، على أن من يصر على استمرار الحصار على غزة والتضييق عليها وخنقها والتنسيق مع الاحتلال ليس مؤهلاً ولا مؤتمناً لقيادة شعباً مناضل ثائر.

وأكد أن الاحتلال سيدفع الثمن غالياً على ما يقوم به من انتهاكات صارخة وواضحة لحقوق أبناء شعبنا والمخالفة لكافة الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة.

ورحب ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالأمس والمتعلق بالملاحقة الجنائية لقادة الاحتلال وجنوده لما اقترفوه بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

#احمد بحر #الاحتلال

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