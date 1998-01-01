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أنين القيد: انتهاكات مصلحة الاحتلال بحق الأسرى تخالف القانون الدولي

الإثنين 09 أبريل 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت شبكة أنين القيد من تهديد مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكمها منذ 47 يوما بإجبارهم على المثول أمام محاكمها بالقوة، وقمع إضرابهم، لافتة إلى أنه دليل واضح على رفض مصلحة السجون لمطالب الأسرى الإداريين، مما سيشكل خطرًا واضحًا على الأسرى، وكسرا لإرادتهم لأنها تخالف القانون الدولي.

 

وقالت منسقة شبكة أنين القيد بيان البيطار إن الأسرى الإداريين هددوا بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في حال تعنت إدارة مصلحة السجون بعدم الاستجابة لمطالبهم، موضحة أن مصلحة السجون قد اقتادت في وقت سابق المعتقل الإداري صالح جعيدي (25عاماً) بالقوة من سجن النقب الصحراوي إلى محكمة عوفر للمثول أمامها.

 

 في إطار الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إدارة المعتقلات بحق الأسرى والأسيرات، أكدت البيطار أن الوضع الصحي للأسير محمد مرشود (30 عاما) صعب للغاية ويقبع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا عين كارم، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، حيث تمت إصابته بعدة رصاصات من قبل قوات الاحتلال ظهر أمس الأحد بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

 

وشددت البيطار على ضرورة توفير الرعاية الكافية إضافة لعملية جراحية، مبينة أنه في حال استمر تقديم المسكنات له فإننا سنسمع خبر استشهاده في أي لحظة.

#أنين القيد

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