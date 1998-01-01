حماس: القصف الإسرائيلي لغزة يعكس حالة الإرباك التي يعيشها الاحتلال

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أن القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة يعكس عمق الأزمة الداخلية وحالة الإرباك التي يعيشها الاحتلال

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن الاحتلال يعيش حالة من الارباك جراء نجاح الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة وكسر الحصار في كسر هيبته وفضح جرائمه وتطوير أدوات المواجهة والنضال الشعبي.

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، أن "العدو الصهيوني أراد بهذا التصعيد أن يخلط الأوراق كي يغطي على أزمته وجرائمه بحق المتظاهرين العزل وقتله الأطفال والصحفيين".

وأشار المتحدث باسم حماس، الى أن "هذا لن يزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على الاستمرار في هذه الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".