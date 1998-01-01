جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة إسرائيلية تشن هجوماً على جيش الاحتلال: قتل الصحفيين عمل إجرامي

الإثنين 09 أبريل 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية تشن هجوماً على جيش الاحتلال: قتل الصحفيين عمل إجرامي



القدس المحتلة / سما /

شنت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، هجوماً حاداً على جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتله المصور الصحفي ياسر مرتجى أثناء تغطيته تظاهرات فلسطينية في قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إن "وجود الصحفيين في الميدان أمر بالغ الأهمية لفهم ما يحدث على الحدود بين إسرائيل وغزة، إطلاق النار عليهم هو عمل إجرامي، وفقا لكل المعايير".

وقالت الصحيفة: "كان مرتجى يرتدي سترة زرقاء عليها عبارة "صحافة" بأحرف كبيرة وملحوظة في الإنجليزية، ووفقاً للتقارير، كان يقف على بعد 350 متراً من السياج الحدودي ولم يعبر الخط، الذي حدده الجيش، والذي يُحظر على سكان غزة اجتيازه".

وأضافت "على الأرجح، رأى القناص الذي أطلق النار على الصحفي، أنه غير مسلح، ولم يكن في المنطقة المحظورة".

ورفضت الصحيفة نفي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي لإستهداف الصحفيين وأقوال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن مرتجى شغل طائرة بدون طيار فوق الجنود.

وقالت هآرتس: "إن محاولة ليبرمان التقليل من شأن مقتل صحفي أمر خطير للغاية، إنه لا يُظهر نهج ليبرمان الفاضح حيال حياة الفلسطينيين فحسب، بل كذلك ازدراءه دور الإعلام في الديمقراطية"، داعيةً إلى وقف قمع المظاهرات الفلسطينية غير العنيفة.

وقالت "احتجاج غزة لم ينته بعد، وبعد أسبوعين مميتين، قتل فيهما الجيش الإسرائيلي 29 شخصًا غير مسلح بنيران حية، لوح الجيش بتهديدات أكثر شدة، بإشارته إلى انه إذا استمرت المظاهرات، فسوف يرد بالهجمات الجوية على أهداف حماس العسكرية".

وأضافت "هذه التهديدات غير مناسبة، بدلاً من البحث عن وسائل غير قاتلة للتعامل مع عشرات الآلاف من المتظاهرين، يهدد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة غزة من الجو".

وتابعت الصحيفة العبرية "إن دور الجيش الإسرائيلي هو الحفاظ على سيادة الدولة والدفاع عن سكانها، ليس له سلطة أو حق في قمع مظاهرات غير عنيفة وغير مسلحة جرت خلف السياج الحدودي، ويجب أن يركز على دوره وأن يبذل جهدا للقيام بذلك مع الحد الأدنى من الخسائر في الأرواح".

#صحيفة إسرائيلية #قتل #صحفيين #مرتجى

أخبار ذات صلة

الجيش الإيراني

صحيفة إسرائيلية تكشف عدد قتلى الغارة على موقع إيراني بدمشق

صواريخ القسام - ارشيف

صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

اسحق رابين الاردني وزوجته

اسحق رابين الأردني يتزوج من فتاة إسرائيلية في إيلات بعد أن خدم بجيش الاحتلال

ألون بن ديفيد

بن ديفيد لقادة الاحتلال: "كفى تخويفا للمجتمع فالحرب ليست مصلحة إسرائيلية أو حمساوية

جمعية إسرائيلية: الاحتلال يخفض تصاريح تجار ورجال أعمال قطاع غزة بنسبة 34 بالمئة

افيخاي ادرعي

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

قيادي في حماس يرد على خطاب الرئيس عباس

قيادي في حماس: قرار بعدم خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل و مسيرات العودة لها أثر كبير

شرطة دبي تكشف ملابسات مقتل رجل الأعمال الفلسطيني ناصر دواني وتضبط ‏⁧‫الجاني

مخاوف اسرائيلية من إقدام حماس على إشعال المنطقة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

14 شهيدا في قصف مطار التيفور العسكري السوري بالصواريخ

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

شاهد الفيديو: فرحة جندي اسرائيلي بقنص و اصابة متظاهر أعزل على حدود غزة

هنية - ارشيف

هنية في خطاب تصعيدي: غزة تدخل مرحلة جديدة و من تعود التنازل لن يستوعب مسيرة العودة الكبرى

شهيد- ارشيف

استشهاد الشاب محمد مرشود متأثرا بجراح اصيب بها امس قرب "معالي ادوميم" شرقي القدس

أحمد قنبع و شريكه الشهيد احمد نصر جرار

تفاصيل لأول مرة.. كيف نفذ احمد جرار مع شريكه عملية قتل حاخام متطرف ؟

ميلادينوف

ميلادينوف يصل غزة عبر معبر " ايرز " و يلتقي قادة حماس

الاتصالات الفلسطينية