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مجلس الصحافة الإسرائيلي يطالب بالتحقيق في استشهاد الصحفي مرتجى

الإثنين 09 أبريل 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الصحافة الإسرائيلي يطالب بالتحقيق في استشهاد الصحفي مرتجى



القدس المحتلة / سما /

طالب مجلس الصحافة الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في ملابسات استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تغطيته للأحداث شرق على حدود قطاع غزة.

وهاجم المجلس التصريحات التي أدلى بها وزير الجيش أفيغدور ليبرمان حول استهداف الشهيد، مطالبا ليبرمان بضرورة التمييز الذي يسمح للمصورين والصحافيين بالوصول إلى كل ساحة وتوثيق ما يحدث هناك.

وأضاف "يجب على قادة الجيش أن يعلموا على استيعاب الحاجة إلى حماية الصحافيين على جانبي السياج وحتى في أشد السيناريوهات". مشيرا إلى أنه سيراقب عن كثب التحقيق في ظروف مقتل مرتجى ونشر نتائج التحقيق على العلن.

#مرتجى #استشهاد #مجلس الصحافة الإسرائيلي

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