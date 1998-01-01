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روسيا تكشف الجهة التي تقف وراء قصف مطار "التيفور" السوري

الإثنين 09 أبريل 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكشف الجهة التي تقف وراء قصف مطار "التيفور" السوري



دمشق / وكالات /

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل 14 شخصاً وإصابة عدد آخر، في قصف استهدف محيط مطار "تيفور" العسكري في ريف مدينة حمص وسط البلاد.

ونقل المرصد عن مصادر إعلامية قولها إن "14 شخصاً قتلوا بالضربات الصاروخية على قاعدة "تيفور" العسكرية، بينهم عدد من الإيرانيين".

إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كشفت وعرفت هوية الجهة التي نفذت الغارة على مطار "تيفور" السوري، حيث وجهت روسيا أتهام مباشر للطيران الحربي الإسرائيلي بقصف المطار العسكري، علما أن المطار كان هدفا للقصف الإسرائيلي بالسابق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين إسرائيليتين من نوع "F-15" نفذتا غارة جوية على مطار "تيفور" من الأجواء اللبنانية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان أثناء تعرض مطار "تيفور" للقصف.

#روسيا #قصف #سوريا

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