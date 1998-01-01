"الأسرى": الأسير المصاب محمد مرشود بوضع صحي صعب

نابلس / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للمعتقل الجريح محمد عبد الكريم زهدي مرشود (30 عاماً)، صعب للغاية.

وكان مرشود أصيب ظهر أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وأوضح عجوة في بيان صحفي، أن المصاب مرشود من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، يقبع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا عين كارم، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف عجوة أنه من المقرر أن تعقد للمصاب مرشود جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" يوم الخميس المقبل، دون حضوره، نظراً لوضعه الصحي الصعب.