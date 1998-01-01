حزب الشعب ينفذ غدا حملة واسعة للتبرع بالدم في محافظات غزة كافة

غزة / سما /

دعا حزب الشعب الفلسطيني للمشاركة في الحملة الواسعة والمستمرة للتبرع بالدم التي تبدأ غدا الثلاثاء في محافظات غزة الخمس، بهدف توفير وحدات الدم اللازمة في جميع المستشفيات المركزية، وفي بنك الدم بفروعه كافة، تحسبا للمزيد من الإصابات المتوقع تصاعد عددها خلال الفعاليات الحدودية التي يتم تنفيذها أسبوعيا في إطار نشاطات مسيرة العودة التي تتواصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ..

وقال الحزب في بيانه " إننا لا نتمنى أن يصاب او يستشهد أي مواطن فلسطيني خلال هذه الفعاليات، لكن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الدم الفلسطيني لإلحاق اكبر عدد ممكن من الشهداء والإصابات الخطيرة في أوساط المشاركين، في محاولة منه لتحويل طبيعة هذه الفعاليات السلمية إلى فعاليات عنيفة ودموية، الأمر الذي يحتاج لمزيد من الضبط الممكن، وتجنب الانجرار إلى هذا المربع، وعلى قاعدة تحقيق الهدف الوطني من هذه الفعاليات بأقل الخسائر الممكنة " .

وأشار إلى أن الحملة التي يدعو إليها تهدف إلى تامين وحدات الدم في جميع المستشفيات وفروع بنك الدم تحسبا من اتساع عدد المصابين المتوقع خلال الفترة القادمة، مؤكدا على ان يوم غد الثلاثاء هو اليوم الأول لإطلاق هذه الحملة التي سيتجند لأجلها عدد كبير من أعضاء الحزب وأنصاره في مختلف المحافظات، وبما يتناسب والحاجات الفعلية لهذه المستشفيات .

وأضاف لقد أجرينا تنسيق مع المستشفيات وبنك الدم لتنسيق عملية التبرع غدا بما هو مطلوب، وسيتم التواصل الدوري مع جميع مراكز التبرع على مدار الأيام القادمة لتامين وحدات الدم المطلوبة حال احتياجها لذلك، لاسيما المساعدة في تامين وحدات الدوم النادرة .

ودعا الحزب إلى أهمية ضبط الخطاب الإعلامي والتعبوي الموجه للجماهير بما ينسجم وتوجهات اللجنة العليا لمسيرة العودة، مشيدا بالمواقف البطولية لأبناء شعبنا على طول الحدود ولتضحياتهم الجسام، ومتمنيا السلامة للجميع .