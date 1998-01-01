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قيادي في حماس يرد على خطاب الرئيس عباس

الإثنين 09 أبريل 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس يرد على خطاب الرئيس عباس



غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، فوزي برهوم، اليوم الاثنين، أن من يتخلى عن قطاع غزة مات ضميره وانتفت إنسانيته.

وقال برهوم، في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك: " غزة لا تمثل نفسها بل غزة قضية شعب وضمير أمة وقصة حياة من تخلى عنها فقد مات ضميره وانتفت إنسانيته".

وأضاف: " يكفي أهلها شرفا إنقاذهم لقضية فلسطين كلما شارفت على الضياع والتاريخ سيسجل والشعب لن ينسى".

وكان الرئيس عباس قال في خطاب له الليلة :  "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إما أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وقال: "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".

#حماس #عباس #خطاب

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