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ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويقول إنه "سيدفع ثمنا باهظا"

الإثنين 09 أبريل 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويقول إنه "سيدفع ثمنا باهظا"



واشنطن / وكالات /

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد بشدة، وقال إنه "سيدفع ثمنا باهظا"، ردا على ما قال إنه هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدنية دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ونشر ترامب الأحد تغريدات على حسابه الرسمي في توتير حمّل فيها كلا من إيران وروسيا مسؤولية دعم الأسد، الذي وصفه بـ"الحيوان".


وقال الرئيس ترامب: "الأسد سيدفع ثمنا باهظا للهجوم الكيماوي الذي أودى بحياة كثيرين بينهم نساء وأطفال"، داعيا إلى إقامة "منطقة مفتوحة فورا لتقديم المساعدة الطبية"، واصفا ما جرى في دوما بـ"كارثة إنسانية أخرى بدون أي سبب".

وفي تغريدة أخرى، هاجم ترامب سلفه باراك أوباما، وقال: لو انه التزم بالخطوط الحمراء التي خطها على الرمال لانتهت الكارثة السورية منذ فترة طويلة  .. الأسد الحيوان سيصبح شيئا من التاريخ".

#ترامب #الأسد #الحيوان

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