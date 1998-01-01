قناة تنشر صورا وفيديوهات لأسلحة إسرائيلية بحوزة قوات كردية شمال سوريا

وكالات

نشرت قناة kurdistan24 الكردية، صورا وفيديوهات لمنظومة عسكرية اسرائيلية مع القوات الكردية المنتشرة في الشمال السوري.

ووفقا لموقع "اسرائيل" ديفنس فإن الحديث يدور عن منظومة AMP، وهي عبارة عن قاذفة هاون عيار 120 ملم، وتتميز بقدرات عملياتية كبيرة من بينها أنها تعمل بشكل الي في جميع الإتجاهات بزاوية 360 درجة، كما يمكن تركيبها على جيبات وناقلات جند.

وأضاف الموقع بأن هذه المنظومة من تصنيع شركة ألبيت للصناعات الأمنية الإسرائيلية، حيث أن القوات الخاصة الأمريكية تستخدمها منذ أكثر من 15 عام.

وتجدر الإشارة إلى أن عمل منظومة الهاون الإسرائيلية في الشمال السوري، يأتي في إطار انتشار القوات الخاصة الأمريكية في الشمال السوري، من أجل دعم الأكراد في صد تقدم القوات التركية داخل الأراضي السورية.