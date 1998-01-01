مفاجأة.. صحيفة كويتية: أمير قطر في السعودية قريبا

الرياض / وكالات /

كشفت صحيفة كويتية، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، سيزور المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "الراي العام" نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن تميم ستيرأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية التي تنطلق أعمالها في الخامس عشر من الشهر الجاري، بالعاصمة الرياض.

ولم يصدر عن الحكومة القطرية أي توضيح حول الوفد المشارك في القمة، وذلك بعد أيام من إعلان قبولها دعوة للمشاركة في القمة التي اعتذرت عن استضافتها أبو ظبي.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قالت لوكالة "الأناضول"، إن "ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا على أجندة القمة العربية"، مشيرة إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة".

وتابعت الخاطر: "في حال تم طرح المسألة، فإنا كما أكدنا مرارا، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها".