جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مفاجأة.. صحيفة كويتية: أمير قطر في السعودية قريبا

الإثنين 09 أبريل 2018 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. صحيفة كويتية: أمير قطر في السعودية قريبا



الرياض / وكالات /

كشفت صحيفة كويتية، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، سيزور المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "الراي العام" نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن تميم ستيرأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية التي تنطلق أعمالها في الخامس عشر من الشهر الجاري، بالعاصمة الرياض.

ولم يصدر عن الحكومة القطرية أي توضيح حول الوفد المشارك في القمة، وذلك بعد أيام من إعلان قبولها دعوة للمشاركة في القمة التي اعتذرت عن استضافتها أبو ظبي.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قالت لوكالة "الأناضول"، إن "ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا على أجندة القمة العربية"، مشيرة إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة".

وتابعت الخاطر: "في حال تم طرح المسألة، فإنا كما أكدنا مرارا، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها".

#السعودية #أمير قطر

أخبار ذات صلة

خاشقجي - ارشيف

خاشقجي يكشف صفقة ضخمة لإطلاق أمير ورجل أعمال في السعودية

امراء- ارشيف

صحيفة: مرتزقة أجانب يعذبون أمراء السعودية المعتقلين

الوليد بن طلال - ارشيف

عشقي: الوليد بن طلال سيخرج قريبا من مكان احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” قريبا

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

تركي ال الشيخ - ارشيف

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

تميم - ارشيف

أمير قطر: 2017 عام ثقيل

الأكثر قراءة اليوم

مجلي يعلن عن مساعدة مالية لعشرين الف طالب جامعي في غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

حسابات فلكية تؤكد: شهر رمضان يبدأ في 16 مايو

قصف مطار التيفور العسكري السوري بصواريخ مجهولة فجر اليوم

آيزنكوت يشكل فريق لبحث أحداث مسيرة العودة على حدود القطاع

لاجئ قاصر يتسبب بإصابات خطيرة لصديقته التي تكبره بـ 15 عام!

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

عباس- ارشيف

الرئيس عباس :إذا لم نتسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء لن نكون مسؤولين عن غزة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل

حدود غزة -ارشيفية

لا توجد حلول وسط "إما الحرب أو الهدوء.. يديعوت : لو تصرفنا بطريقة مختلفة مع غزة لتلقينا صواريخ في بئر السبع

الاتصالات الفلسطينية