"افيخاي" يتورط بتصريح عنصري ضد المرأة

القدس / سما /

شنت الصحافة الاسرائيلية اليوم الاحد، هجوما كبيرا على المتحدث باللغة العربية في جيش الاحتلال افخاي ادرعي بعد تصريحات الاخير عن المرأة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية ان المتحدث باسم جيش الاحتلال كتب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " المراة العربية لاتحتاج للتظاهر ... على المرأة العربية أن تهتم بالمنزل والأطفال" في اشارة منه الى الفلسطينيات المشاركات في مسيرة العودة على الحدود مع قطاع غزة.

وبعد ساعات من انتقاد الصحافة للمتحدث، برر ادرعي ان هذه النص اقتبسه من سيرة النبي محمد عليه السلام، واشار الى انه يقصد ان على المرأة العربية الاهتمام بالمنزل والاطفال وعدم المشاركة في رشق الحجارة على جنود الاحتلال.