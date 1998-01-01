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قصف مطار التيفور العسكري السوري بصواريخ مجهولة فجر اليوم

الإثنين 09 أبريل 2018 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف مطار التيفور العسكري السوري بصواريخ مجهولة فجر اليوم



دمشق/وكالات/


اعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "التيفور" الجوية قرب حمص لهجوم صاروخي فجر اليوم.وأكدت وكالة الانباء الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من هذه الصواريخ قبل وصولها لهدفها.

وفي الوقت، الذي رجحت فيه وسائل إعلام سورية أن يكون سلاح الجوي الأمريكي هو من نفذ القصف، نفى البنتاغون تنفيذه ضربات جوية في سورية حاليا.

وقال البنتاغون في بيان: "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا... لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا".

أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد امتنع عن التعليق عن القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري السوري في ريف حمص.

وجاء ذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "دفع ثمن باهظ" جراء تقارير، إعلامية تحدثت عن هجوم كيميائي على مدينة محاصرة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

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