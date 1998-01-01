حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين، عددا من المواطنين بينهم قيادات من حركة حماس في الضفة والقدس.

ففي القدس اعتقل جنود الاحتلال كل من : محمد عجاج، يزن السلوادي، جهاد السلوادي، عبد الرحمن محسن.

اما في رام الله فقد اعتقل الاحتلال المواطنة ابتسام عبد العزيز.

كما اعتقل جيش الاحتلال في نابلس الاسير المحرر عوض الله اشتية والاسير المحرر اسيد عبد الجليل اشتية والاسير المحرر عمران خالد اشتية

فيما اعتقل الاسير المحرر عبد الجبار جرارمن جنين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين محمود أسعد ياسين، والاسير المحرر محمود خدرج في قلقيلية قبل ان تعتقلهما.

واقتحمت منزل الوزير السابق وصفي قبها في جنين وحققت معه ومع نجله اسامة.