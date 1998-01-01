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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 09 أبريل 2018 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض  اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائماً جزئياً وبارده خاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج. 

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط  زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض  اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

#الطقس

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