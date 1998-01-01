طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

غزة/سما/

استشهد المواطن مروان عواد قديح من بلدة خزاعة شرق خان يونس؛ متأثرًا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة يوم الأرض 303.

وأغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية مرتين فجر اليوم الاثنين على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.وقال شهود عيان ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت موقعا للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما الحق اضرارا ما دية جسيمة بالموقع.

وقصفت الطائرات الحربية موقعا لكتائب القسام شرق مخيم جباليا ملحقة اضرارا ما دية بالموقع .

كما ادى الفصف الى تحطم نوافذ عدد من المنازل المجاورة للموقع دون الاعلان عن وقوع اصابات في الارواح فيما تحلق طائرات الاستطلاع بشكل مكثف في اجواء القطاع.

