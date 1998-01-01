جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

الإثنين 09 أبريل 2018 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه



غزة/سما/

استشهد المواطن مروان عواد قديح من بلدة خزاعة شرق خان يونس؛ متأثرًا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة يوم الأرض 303.

وأغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية مرتين فجر اليوم الاثنين على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.وقال شهود عيان ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت موقعا للمقاومة  في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما الحق اضرارا ما دية جسيمة بالموقع.

وقصفت الطائرات الحربية موقعا لكتائب القسام شرق مخيم جباليا ملحقة اضرارا ما دية بالموقع .

كما ادى الفصف الى تحطم نوافذ عدد من المنازل المجاورة للموقع دون الاعلان عن وقوع اصابات في الارواح فيما تحلق طائرات الاستطلاع بشكل مكثف في اجواء القطاع.
 

#الاحتلال الاسرائيلي #غزة #شهيد #قصف

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة في غزة

قصف- ارشيف

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للقسام على حدود خان يونس جنوب قطاع غزة

قصف

صور: طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة و إطلاق 15 قذيفة هاون اتجاه موقع عسكري

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

قصف غزة - أرشيفية

طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في غزة ورفح وأرضاً فارغة في محافظة الوسطى

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف نقطة للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على تهديدات الاحتلال بقصف غزة

مجلي يعلن عن مساعدة مالية لعشرين الف طالب جامعي في غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

ليبرمان: ليس لدينا مشكلة في بقاء الجيش لسنوات على حدود غزة

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس :إذا لم نتسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء لن نكون مسؤولين عن غزة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل

حدود غزة -ارشيفية

لا توجد حلول وسط "إما الحرب أو الهدوء.. يديعوت : لو تصرفنا بطريقة مختلفة مع غزة لتلقينا صواريخ في بئر السبع

مكان العملية

بالصور.. إصابة شاب بجراح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن قرب ميشور أدوميم

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

الاتصالات الفلسطينية