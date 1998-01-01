الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بسلفيت

سلفيت/سما/

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وألقت القبض على الفاعلين في سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنا من إحدى قرى محافظة سلفيت تقدم بشكوى لدى الشرطة مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى منزله وسرقة مصاغ ذهبي، مضيفا أنه بعد البحث والتحري وجمع البيانات والأدلة، تم الاشتباه بعدد من الأشخاص، وبعد استدعائهم والتحقيق معهم أفاد ثلاثة منهم بقيامهم بالسرقة، فيما أفاد اثنان آخران بشرائهما عددا من قطع المصاغ الذهبي، كما تم ضبط المصاغ الذهبي المسروق .

وأكد البيان ضبط المصاغ المسروق، وإحالة المشتبه بهم الخمسة إلى النيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.