جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بسلفيت

الأحد 08 أبريل 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت/سما/

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي وألقت القبض على الفاعلين في سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنا من إحدى قرى محافظة سلفيت تقدم بشكوى لدى الشرطة مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى منزله وسرقة مصاغ ذهبي، مضيفا أنه بعد البحث والتحري وجمع البيانات والأدلة، تم الاشتباه بعدد من الأشخاص، وبعد استدعائهم والتحقيق معهم أفاد ثلاثة منهم بقيامهم بالسرقة، فيما أفاد اثنان آخران بشرائهما عددا من قطع المصاغ الذهبي، كما تم ضبط المصاغ الذهبي المسروق .

وأكد البيان ضبط المصاغ المسروق، وإحالة المشتبه بهم الخمسة إلى النيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.

#شرطة #ذهب

أخبار ذات صلة

الفتى محمد حسان التوم

غزة:الشرطة توضح ملابسات مقتل فتى على يد افراد قوة امنية

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق نار على مواطن في شارع البحر وسط القطاع

سرقة 200 الف دولار من منزل متسولة فلسطينية

اسعاف- ارشيف

وفاة موقوف على قضية سرقة بمركز شرطة الشجاعية بسكتة قلبية

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

تفاصيل تكشف لاول مرة .. بماذا كان ﻿شارون يعد ضباطه في غزة ؟

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على تهديدات الاحتلال بقصف غزة

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

ليبرمان: ليس لدينا مشكلة في بقاء الجيش لسنوات على حدود غزة

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس :إذا لم نتسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء لن نكون مسؤولين عن غزة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل

حدود غزة -ارشيفية

لا توجد حلول وسط "إما الحرب أو الهدوء.. يديعوت : لو تصرفنا بطريقة مختلفة مع غزة لتلقينا صواريخ في بئر السبع

مكان العملية

بالصور.. إصابة شاب بجراح خطيرة بزعم تنفيذه عملية طعن قرب ميشور أدوميم

قنص سيدة على حدود غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

الاتصالات الفلسطينية