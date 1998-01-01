"رجال الاعمال" تتفق مع الكلية الجامعية على توسيع عمل "شبكة المستثمرين" بغزة

غزة / سما /

اتفقت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة اليوم الأحد مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على توسيع عمل شبكة المستثمرين بالشركات الناشئة بغزة من خلال دمج أصحاب الاموال فيها، وتشبيكهم مع الاستثمارات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الجمعية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلين عن الكلية الجامعية وحاضنة يوكاس التكنولوجية ،حيث اتفق الجانبان ،على تعزيز دور رجال الاعمال في المشاركة بمشاريع الحاضنة الاستثمارية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي، والوقوف بجانب الشركات الحديثة الإنشاء من خلال الاستفادة من الخبرة الطويلة لأصحاب الاعمال الضخمة في قطاع غزة.

ورحب علي الحايك رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال، بزيارة وفد الكلية الجامعية ممثلاً برئيسها د.رفعت رستم مؤكداً على أهمية توسيع أعمال شبكة المستثمرين كونها عمل وطني أكثر من كونه اقتصادي لاسيما وأنها ستعزز الاسثمار الداخلي والخارجي للشركات ورجال الاعمال ،وستخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالتزامن مع توسع النشاطات الاقتصادية.

وأكد الحايك أن الجمعية مستعدة لدعم كافة الافكار الاستثمارية الخارجة عن الشبكة من خلال طرحها على رجال الاعمال ، وتوضيح فرص نجاحها ، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة.

بدوره أكد رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الاستاذ رفعت رستم بوفد مجلس إدارة الجمعية، على أهمية الدور الذي تلعبه جمعية رجال الاعمال في الشبكة، كونها الجهة الناظمة لطرح الشبكة على فئة رجال الاعمال وأصحاب الاموال في قطاع غزة.

وقال رستم إن مشروع الشبكة مبني على مرحلتين الاولى توفير التمويل لأصحاب الافكار والثانية توسيعها وتطويرها ورفع رأس مالها، بما يساعد الرياديين ليصبحوا أصحاب استثمارات ومشاريع كبيرة .

من جهته كشف د.سعيد الزبدة رئيس حاضنة يوكاس التكنولوجية أن شبكة المستثمرين نجحت بالتشبيك مع عدد من الجهات الاستثمارية الخارجية في تركيا والاردن وتونس وبلجيكيا وإيطاليا.

وأوضح الزبدة أن الشبكة أطلقت برنامج الزيارات الخارجية لتسريع المشاريع الاستثمارية وتعريف رجال الاعمال بطبيعة المشاريع الريادية الخارجية مشيراً إلى أن وفداً سيخرج لعدة دول خارجية قريباً ،وسيضم أشخاص ستحددهم جمعية رجال الاعمال بغزة.

واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة لمتابعة عمل شبكة المستثمرين، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتوسيع أعمالها، وجذب رؤوس الاموال إليها.