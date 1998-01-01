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الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الأحد 08 أبريل 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من بلدة السيلة الحارثية وقرية زبوبا، بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصعب مصطفى خباص (24 عاما) من السيلة الحارثية، ومحمد عماد رفاعي أبو العنود (18 عاما) من قرية زبوبا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري أقامته على شارع جنين – حيفا بمحاذاة دوار بلدة اليامون.

يشار إلى أن أهالي قرى وبلدات الخط الغربي في محافظة جنين (كفر دان، واليامون، والسيلة الحارثية، وتعنك، وعانين، ورمانة، وزبوبا، والطيبة) يعانون بشكل شبه يومي من ممارسات الاحتلال، المتمثلة بإقامة الحواجز، واعتقال الشبان، وإعاقة تحركات المواطنين.

#قوات الاحتلال

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