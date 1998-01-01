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آيزنكوت يشكل فريق لبحث أحداث مسيرة العودة على حدود القطاع

الأحد 08 أبريل 2018 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت يشكل فريق لبحث أحداث مسيرة العودة على حدود القطاع



القدس/سما/

شكل رئيس أركان الاحتلال غادي آيزنكوت فريق لبحث أحداث مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الهدف منذ ذلك فحص أحداث المظاهرات على طول حدود قطاع غزة بهدف استخلاص الدروس ودعم قوات الجيش.

وتابع "لا زال الفلسطينيون يؤيدون حماس، لأنها استوطنت قلوبهم، كنت سأكون سعيدا لو استطعت القضاء عليها، واستئصالها، لكن الفلسطينيين يؤمنون بمبادئها، ويتضامنون معها، ورغم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت حكم حماس، لكنهم لا يخرجون للتظاهر ضدها، لأنهم يعتقدون أن ما يحصل لهم هو امتحان من الله، وبسبب إسرائيل".

وكان رئيس أركان الاحتلال قال في وقت سابق إن "غزة تعيش قلقا كبيرا من إمكانية حصول تصعيد كبير وفي الوقت ذاته فإن سكان غزة يعيشون في جحيم حقيقي، ولا يمكن تهديدهم بجحيم إضافي، لأنهم محبطون وفاقدون للأمل.. إذن ما الحل؟"

#احتلال #حدود #مسيرات

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